Altın Taşlı Çiçek Bileklik T9442 Altın, 14 Ayar, 3,26 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Baharı müjdeleyen bir çiçek bahçesinin en özel parçası gibi tasarlanan bu bileklik, feminen şıklığın zirvesini temsil ediyor. Taşların çiçek formundaki dizilimi, doğanın romantizmini altının sıcaklığıyla birleştirerek bileğinizde zarif bir buket oluşturuyor. Bu parça, her anınıza bir parça nezaket ve sonsuz bir ışıltı katmak için hazırlandı.