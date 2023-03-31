Altın Baget Halka Küpe T71 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.05 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın eşsiz tasarımları arasında yer alan Zarif İncelik ile Altın Baget Halka Küpe, şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor. Pırlanta detaylarıyla dikkat çeken bu küpe, her anınıza değer katmaya hazır. Lizay Pırlanta kalitesiyle tasarlanan bu özel ürün, her tarza ve her kıyafete mükemmel bir uyum sağlıyor. Siz de Zarif İncelik ile Altın Baget Halka Küpe'nin eşsiz güzelliğini keşfedin ve kendinizi özel hissedin. Lizay Pırlanta ile her anınız parlasın!