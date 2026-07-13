Altın Yonca Halhal
Ürün Kodu : H001476
%0
18.632 TL
18.632 TL
PEŞİN FİYATINA 6.211 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yonca Halhal T10528
14 Ayar, Altın, 1.71 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Şansın ve zarafetin simgesi, ince çizgilerin estetiğiyle mükemmel bir uyum sergiliyor. İkonik formun kazandırdığı anlamlı duruş, tasarıma çabasız bir şıklık katarken günlük tarzı zarifçe tamamlıyor. Adımlarınıza şans ve ışıltı katacak özel bir dokunuş.
Altın Yonca Halhal
PEŞİN FİYATINA 6.211 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
18.632 TL
18.632 TL
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