Altın Güneş Şahmeran Bileklik T3936 Altın, 14 Ayar, 2.50 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Güneş Şahmeran Bileklik, şık ve minimal estetiğiyle dikkat çeken bir markadır. Şahmeran takıları, zarif tasarımlarıyla her tarza uyum sağlar. Şık ve minimal estetik anlayışını benimseyenler için ideal bir seçimdir. Şahmeran takıları, altın güneş motifleriyle süslenmiştir ve bu sayede hem şıklığı hem de doğallığı bir arada sunar. Şık ve minimal estetiği sevenler için Altın Güneş Şahmeran, mükemmel bir seçenektir.