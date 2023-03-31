Altın Tasarım Baget Kolye T33 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.29 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Baget Kolye, zarafetin ve inceliğin mükemmel bir ifadesidir. Bu şık ve zarif kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve herhangi bir durumda dikkat çekici bir aksesuar olacaktır. Eğer siz de stilinizi tamamlamak ve şıklığınızı vurgulamak istiyorsanız, bu Altın Baget Kolye tam size göre!