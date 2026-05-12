0.19 Karat Pırlanta Güneş Kolye T10159 Altın, 14 Ayar, 2.45 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.19 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Güneşin sıcak enerjisinden ilham alan bu özel kolye, ışığını stilinize taşıyor. Pırlantanın göz kamaştıran ışıltısıyla birleşen tasarım, pozitif ve zarif bir görünüm sunuyor. Hem günlük kullanımda hem de özel anlarda anlam taşıyan şık bir aksesuar olarak öne çıkıyor.