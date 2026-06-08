1.12 Karat Pırlanta Baget Taşlı Yuvarlak Küpe T10301 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.58 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.49 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.63 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Baget ve yuvarlak formların bir araya geldiği bu küpe, ışığın farklı karakterlerini aynı tasarımda buluşturuyor. Dengeli yerleşimi sayesinde hem modern hem de zamansız bir görünüm sunuyor. Özel davetlerden günlük şıklığa kadar etkileyici bir tamamlayıcıdır. Kusursuz detaylar, kusursuz bir etki yaratır.