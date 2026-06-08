1.12 Karat Pırlanta Baget Taşlı Yuvarlak Küpe
Ürün Kodu : DE34591
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112.440 TL
112.440 TL
PEŞİN FİYATINA 37.480 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.12 Karat Pırlanta Baget Taşlı Yuvarlak Küpe T10301
Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.58 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.49 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Baget
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.63 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Baget ve yuvarlak formların bir araya geldiği bu küpe, ışığın farklı karakterlerini aynı tasarımda buluşturuyor. Dengeli yerleşimi sayesinde hem modern hem de zamansız bir görünüm sunuyor. Özel davetlerden günlük şıklığa kadar etkileyici bir tamamlayıcıdır. Kusursuz detaylar, kusursuz bir etki yaratır.
1.12 Karat Pırlanta Baget Taşlı Yuvarlak Küpe
PEŞİN FİYATINA 37.480 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
112.440 TL
112.440 TL
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