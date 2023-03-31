Altın Modern Harf Kolye T1501 Rose Altın, 14 Ayar, 2.29 gr



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın harf kolye, göz alıcı parıltısıyla dikkat çeken bir takıdır. Şıklığı ve zarifliği ile herkesin ilgisini çeken bu kolye, her türlü kıyafetinize uyum sağlayarak sizi özel hissettirecektir. Altın harflerle oluşturulan isim veya harf kombinasyonlarıyla kişiselleştirilebilen bu kolye, sevdiklerinize de anlamlı bir hediye seçeneği olabilir. Göz alıcı parıltısıyla her anınıza şıklık katacak olan altın harf kolye, her yaşa ve her tarza hitap eden bir aksesuardır.