Altın Modern Harf Kolye T1501

Altın Modern Harf Kolye
Ürün Kodu : N062550
%0
22.508 TL
22.508 TL
PEŞİN FİYATINA 7.503 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Modern Harf Kolye T1501Rose Altın, 14 Ayar, 2.29 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın harf kolye, göz alıcı parıltısıyla dikkat çeken bir takıdır. Şıklığı ve zarifliği ile herkesin ilgisini çeken bu kolye, her türlü kıyafetinize uyum sağlayarak sizi özel hissettirecektir. Altın harflerle oluşturulan isim veya harf kombinasyonlarıyla kişiselleştirilebilen bu kolye, sevdiklerinize de anlamlı bir hediye seçeneği olabilir. Göz alıcı parıltısıyla her anınıza şıklık katacak olan altın harf kolye, her yaşa ve her tarza hitap eden bir aksesuardır.
Altın Modern Harf Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.29 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Zincir boyu ne kadardır?
2- Zincir boyu 42 cm olup dekolte üzerine oturan klasik kullanım için idealdir. Farklı uzunluk tercihleri için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.
3- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
3- Altın Modern Harf Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Rose altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
4- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar rose altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
5- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
5- Altın Modern Harf Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Modern Harf Kolye
PEŞİN FİYATINA 7.503 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
22.508 TL
22.508 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : B351470
Altın Opal Taşlı Bileklik
%0
35.428 TL
35.428 TL
Ürün Kodu : N180777
Altın Gece Küresi Kolye
%0
145.724 TL
145.724 TL
Ürün Kodu : E1118224
Altın Çift Sıra Taşlı Halka Küpe
%0
27.812 TL
27.812 TL