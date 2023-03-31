0.39 Karat Pırlanta Trend Yüzük T3091 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.55 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.24 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizm şıklığı ile tasarlanan Lizay Pırlanta'nın Pırlanta Trend Yüzük, zarif ve göz alıcı bir seçenek Bu özel tasarım yüzük, her tarza uyum sağlayan minimalist bir görünüm sunuyor. Kendinizi özel hissetmek ve şıklığınızı tamamlamak için bu pırlanta yüzüğü tercih edebilirsiniz.