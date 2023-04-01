Altın Kiraz Çocuk Küpe T3571 Altın, 14 Ayar, 1.56 gr



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Minimalizm ve şıklığı bir araya getiren Altın Kiraz Çocuk Küpe, Lizay kalitesiyle tasarlanmıştır. Çocuklarınızın zarif ve şık görünmesini sağlayan bu küpe, minimalist tasarımıyla dikkat çeker. Lizay markasının güvencesiyle üretilen Altın Kiraz Çocuk Küpe, her yaş grubuna uygun olarak tasarlanmıştır. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu küpe, çocuklarınızın tarzını tamamlayacak bir aksesuardır.