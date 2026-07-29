Altın Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : R153837
Seçiniz
%0
10.404 TL
10.404 TL
PEŞİN FİYATINA 3.468 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Tektaş Yüzük T10643
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.04 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Unutulmaz anlara anlam katacak en güçlü sembol. Tek bir berrak taşın asil duruşuyla, hayatınızın en özel sözüne ömür boyu eşlik edecek bir değer.
Altın Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 3.468 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
10.404 TL
10.404 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : N158346
Altın Tektaş Kolye
%0
11.288 TL
11.288 TL
Ürün Kodu : E1124920
Altın Tektaş Küpe
%0
11.628 TL
11.628 TL
Ürün Kodu : B365910
Altın Çok Taşlı Bileklik
%0
29.036 TL
29.036 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL