Altın Oniks Taşlı Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B360279
%0
72.284 TL
72.284 TL
PEŞİN FİYATINA 24.095 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Oniks Taşlı Erkek Bileklik T10322
Altın, 14 Ayar, 7,01 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Oniks taşının derin ve etkileyici siyah tonu, bu bilekliğe güçlü bir karakter kazandırıyor. Altın detaylarla tamamlanan tasarım, sade şıklığın maskülen bir yorumunu sunuyor. Taşın doğal cazibesi, bileklik boyunca dikkat çekici bir denge oluşturuyor.
Altın Oniks Taşlı Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 24.095 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
72.284 TL
72.284 TL
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