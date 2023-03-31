0.15 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük T3487 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.50 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Göz alıcı tasarımıyla dikkat çeken Lizay Pırlanta'nın pırlanta yarımtur yüzüğü, şıklığınızı tamamlayacak bir seçenek. Bu özel tasarım, zarif ve etkileyici bir görünüm sunarken, pırlantanın ışıltısıyla da göz kamaştırıyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza değer katmak için bu yüzüğü tercih edebilirsiniz.