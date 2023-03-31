3.07 Karat Pırlanta Yakut Yüzük T3472

3.07 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
Ürün Kodu : DR14484
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80.520 TL
80.520 TL
PEŞİN FİYATINA 26.840 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
3.07 Karat Pırlanta Yakut Yüzük T3472Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.57 gr
Taş : Lab. Yakut
Ağırlık : 2.30 Karat
Kesim : Damla
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.77 Karat
Renk : G
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lizay Pırlanta'nın zarif tasarımıyla hayranlık uyandıran Pırlanta Yakut Yüzük, sadelik ve göz alıcılığı bir araya getiriyor. Bu eşsiz parça, Lizay Pırlanta'nın kalitesi ve estetiğiyle buluşuyor. Şıklığıyla herkesi büyüleyen bu yüzük, özel anlarınıza unutulmaz bir dokunuş katmak için ideal bir seçim.
3.07 Karat Pırlanta Yakut Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 3.57 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Yüzükte toplam 3.07 karat ağırlığında, G renk ve VS-SI berraklık kalitesinde pırlanta ve yakut taşlar kullanılmaktadır. Tasarımda yer alan yakut taşlar ise laboratuvar üretimidir.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 3.07 Karat Pırlanta Yakut Yüzük, nişan veya söz gibi evlilik öncesi seremonilerden ziyade; evlilik yıl dönümleri, doğum günleri veya elde edilen özel başarıları taçlandırmak için eşsiz bir hediye seçeneğidir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
3.07 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
PEŞİN FİYATINA 26.840 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
80.520 TL
80.520 TL
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