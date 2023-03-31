3.07 Karat Pırlanta Yakut Yüzük T3472 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.57 gr

Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 2.30 Karat

Kesim : Damla



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.77 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın zarif tasarımıyla hayranlık uyandıran Pırlanta Yakut Yüzük, sadelik ve göz alıcılığı bir araya getiriyor. Bu eşsiz parça, Lizay Pırlanta'nın kalitesi ve estetiğiyle buluşuyor. Şıklığıyla herkesi büyüleyen bu yüzük, özel anlarınıza unutulmaz bir dokunuş katmak için ideal bir seçim.