Altın Uçak Kolye T9519 Altın, 14 Ayar, 1,88 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Özgürlüğün ve keşfetmenin sembolü olan uçak figürü, altının ışıltısıyla modern bir zarafete dönüşüyor. Hayallerin peşinden gitmenin cesaretini hatırlatan bu tasarım, stilinize dinamik bir dokunuş katıyor. Seyahat tutkusunu zarif bir şekilde taşımak isteyenler için.