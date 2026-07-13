Altın Yusufçuk Halhal
Ürün Kodu : H001483
%0
25.432 TL
25.432 TL
PEŞİN FİYATINA 8.477 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yusufçuk Halhal T10534
14 Ayar, Altın, 2.34 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Doğanın en narin figürü, zarafetin ve yenilenmenin simgesi olarak hayat buluyor. Kanat detaylarının sunduğu hafiflik hissi tasarıma romantik bir hava katarken, zengin görünümüyle göz dolduruyor. Adımlarınıza masalsı ve narin bir dokunuş.
Altın Yusufçuk Halhal
PEŞİN FİYATINA 8.477 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
25.432 TL
25.432 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : B364519
Altın Burgu Bileklik
%0
15.368 TL
15.368 TL
Ürün Kodu : E147976
Altın Yusufçuk Küpe
%0
10.472 TL
10.472 TL
Ürün Kodu : N178728
Altın Taşlı Yusufçuk Kolye
%0
8.636 TL
8.636 TL