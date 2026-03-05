0.13 Karat Pırlanta Trend Kolye T9573 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.83 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,13 Karat

Renk: F

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sonsuz bir parıltı çemberi gibi tasarlanan bu kolye, pırlantanın berraklığını merkezine alıyor. Işığı hapseden ve her yöne yayan dairesel formu, beyaz altının pürüzsüz dokusuyla bütünleşiyor. Hayatın güzelliklerini ve sonsuz sevgiyi simgeleyen bu tasarım, her gününüze değer katacak.