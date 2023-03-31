0.61 Karat Pırlanta Trend Yüzük T3396 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.59 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.48 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Göz alıcı detaylarla tasarlanmış, pırlanta trend yüzük, Lizay kalitesiyle karşınızda! Bu şık ve zarif yüzük, her anınıza değer katacak. Siz de stilinizi tamamlamak ve dikkatleri üzerinize çekmek için bu eşsiz yüzüğü tercih edin.