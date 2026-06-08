0.55 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DR186737
%0
69.792 TL
69.792 TL
PEŞİN FİYATINA 23.264 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.55 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük T10300
Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.94 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.10 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.03 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.42 Karat
Renk: G
Berraklık : SI
Kesim: Oval
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Tektaşın zamansız çekiciliğini taşıyan bu yüzük, sadeliğin içindeki ihtişamı yansıtıyor. Işığı kusursuz şekilde yansıtan pırlanta, tasarımın merkezinde tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Her dönemde değerini koruyacak klasik bir seçimdir. Gerçek duyguların modası hiçbir zaman geçmez.
0.55 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 23.264 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
69.792 TL
69.792 TL
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