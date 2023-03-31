0.76 Karat Pırlanta Baget Kolye T266 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.75 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.26 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.34 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu şık ve incelikli tasarıma sahip olan Pırlanta Baget Kolye, zarafeti ve estetiği bir araya getiriyor. Bu özel tasarım kolye, herhangi bir kıyafete zarafet katarken, pırlantanın ışıltısıyla da göz kamaştırıyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu muhteşem kolyeyi tercih edebilirsiniz.