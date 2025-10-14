Altın Yeşil Taşlı Markiz Kolye T7470 Altın, 14 Ayar, 2,18 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yeşil taşlı markiz kesim detaylarıyla dikkat çeken bu altın kolye, zarif ve özgün bir şıklık sunar. İnce tasarımı sayesinde hem günlük kullanıma hem de özel anlara rahatlıkla uyum sağlar. Her stile doğal bir renk dokunuşu katmak isteyenler için ideal bir aksesuardır.