Altın Kılıç Charm T5494 Altın, 14 Ayar, 1.97 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Kılıç Charm, gücü ve cesareti simgeleyen zarif tasarımıyla şıklığı bir araya getiriyor. Minimalist ve sofistike yapısıyla bileklik ve kolyelerinize güçlü bir dokunuş katarken, stilinize zamansız ve göz alıcı bir ışıltı ekliyor. Anlamlı ve etkileyici bir aksesuar!