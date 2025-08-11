Altın Plaka Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B344967
%0
28.356 TL
28.356 TL
PEŞİN FİYATINA 9.452 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Plaka Erkek Bileklik T5910
Altın, 14 Ayar, 2,90 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Plaka detaylı bu altın erkek bileklik, modern ve güçlü bir şıklık sunar. Minimalist tasarımıyla günlük kullanımda dikkat çeker, özel günlerde ise asil bir tamamlayıcı olur.
Altın Plaka Erkek Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2,90 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Günlük kullanıma uygun mudur?
3- Altın Plaka Erkek Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış maskülen, şık ve dayanıklı bir bilekliktır. 14 ayar sarı altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
4- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar altın bileklikları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken, spor yaparken çıkarılması ve kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Plaka Erkek Bileklik, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Zamansuz tasarımı ile doğum günü, babalar günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi özel anlarda sevdiklerimiz için şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Plaka Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 9.452 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
28.356 TL
28.356 TL
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