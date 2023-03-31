0.37 Karat Pırlanta Baget Kolye T222 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.50 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.25 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak









Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta baget kolye, şıklığı ve estetik ahengi bir araya getirerek mükemmel bir seçenek sunuyor. Zarif tasarımı ve yüksek kaliteli pırlanta taşıyla dikkat çeken bu kolye, her görünümü tamamlayacak bir parça. Hem özel günlerde hem de günlük kullanımda şıklığınızı ve tarzınızı vurgulamak için ideal bir seçimdir.