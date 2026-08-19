Altın Taşlı Çift Alyans
Ürün Kodu : M337319-M337320
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%0
62.968 TL
62.968 TL
PEŞİN FİYATINA 20.989 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Taşlı Çift Alyans T10900
14 Ayar, Altın, 4.66 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Klasik anlayışın ötesinde, zamansız bir stil ortaklığı. Kadın ve erkek formundaki ışıltı dengesiyle, bağlılığınızı en çağdaş haliyle simgeleyin.
Altın Taşlı Çift Alyans
PEŞİN FİYATINA 20.989 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
62.968 TL
62.968 TL
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