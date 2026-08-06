Altın Papatya Çift Zincir Bileklik
Ürün Kodu : B365425
%0
12.172 TL
12.172 TL
PEŞİN FİYATINA 4.057 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Papatya Çift Zincir Bileklik T10789
14 Ayar, Altın, 1.12 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Zarif papatya dokunuşu ve çift sıra zincir yapısıyla öne çıkan tasarım altın bileklik, bahar neşesini bileğinize taşıyor. Cazip fiyat seçenekleriyle stilinize ışıltı katın.
Altın Papatya Çift Zincir Bileklik
PEŞİN FİYATINA 4.057 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
12.172 TL
12.172 TL
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