0.40 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük T3338

0.40 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DR67365
%0
61.944 TL
61.944 TL
PEŞİN FİYATINA 20.648 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük T3338Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.98 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.31 Karat
Renk : F
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.09 Karat
Renk : F/G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lizay Pırlanta'nın eşsiz tasarımı olan pırlanta tektaş yüzük, özgürlüğü temsil ediyor. Şıklığı ve zarifliği ile dikkat çeken bu yüzük, her kadının hayallerini süsleyen bir parça. Kendinizi özgür hissetmek istediğinizde, bu muhteşem tasarıma sahip olmak için Lizay Pırlanta'nın kalitesine güvenebilirsiniz.
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.98 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Yüzükte toplam 0.40 karat ağırlığında, F renk ve SI berraklık kalitesinde pırlanta taş kullanılmaktadır.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 0.40 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 20.648 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
61.944 TL
61.944 TL
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