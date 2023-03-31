0.40 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük T3338 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.98 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.31 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın eşsiz tasarımı olan pırlanta tektaş yüzük, özgürlüğü temsil ediyor. Şıklığı ve zarifliği ile dikkat çeken bu yüzük, her kadının hayallerini süsleyen bir parça. Kendinizi özgür hissetmek istediğinizde, bu muhteşem tasarıma sahip olmak için Lizay Pırlanta'nın kalitesine güvenebilirsiniz.