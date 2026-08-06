Altın Oval Taşlı Zincirli Kıkırdak Küpe
Ürün Kodu : E1147618
%0
16.796 TL
16.796 TL
PEŞİN FİYATINA 5.599 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Oval Taşlı Zincirli Kıkırdak Küpe T10816
14 Ayar, Altın, 1.54 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Oval taş detayını altının sıcak tonlarıyla tamamlayan Altın Oval Taşlı Zincirli Kıkırdak Küpe, hafif yapısı sayesinde kıkırdakta gün boyu konforlu bir şıklık vadediyor.
Altın Oval Taşlı Zincirli Kıkırdak Küpe
PEŞİN FİYATINA 5.599 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
16.796 TL
16.796 TL
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