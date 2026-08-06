Altın Oval Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : R168632
%0
18.020 TL
18.020 TL
PEŞİN FİYATINA 6.007 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Oval Tektaş Yüzük T10782
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.80 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Zarafeti odağına alan oval kesim altın yüzük, modern stili ve duru güzelliği bir araya getiriyor. Anlam dolu günlerinize ışıltılı bir hatıra bırakmak için tasarlandı.
Altın Oval Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 6.007 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
18.020 TL
18.020 TL
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