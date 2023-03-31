Altın Mineli Harf Kolye T1449 Altın, 14 Ayar, 3.85 gr



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın harf kolye ile zarafetin inceliklerini keşfedin. Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bu özel tasarım kolyeler, tarzınıza sofistike bir dokunuş katacak. Kendinizi özel hissetmek ve stilinizi vurgulamak için altın harf kolye seçeneklerini keşfedin.