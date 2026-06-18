0.65 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük T10434 Altın, 14 Ayar, 3,41 gr



Taş: Lab. Siyah Pırlanta

Ağırlık: 0.65 Karat

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işığı zarif bir şekilde yansıtan taş dizilimi, bu yüzüğe sofistike bir çekicilik kazandırıyor. Siyah taşların gizemli görünümü, beştaş formunun klasik estetiğiyle kusursuz bir uyum yakalıyor. Günlük şıklığı tamamlayan kadar özel anlara da eşlik eden zamansız bir tasarım sunuyor. Her detayında dengeli bir zarafet hissediliyor.