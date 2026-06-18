0.65 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük
Ürün Kodu : DR97825
%0
36.840 TL
36.840 TL
PEŞİN FİYATINA 12.280 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.65 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük T10434
Altın, 14 Ayar, 3,41 gr
Taş: Lab. Siyah Pırlanta
Ağırlık: 0.65 Karat
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işığı zarif bir şekilde yansıtan taş dizilimi, bu yüzüğe sofistike bir çekicilik kazandırıyor. Siyah taşların gizemli görünümü, beştaş formunun klasik estetiğiyle kusursuz bir uyum yakalıyor. Günlük şıklığı tamamlayan kadar özel anlara da eşlik eden zamansız bir tasarım sunuyor. Her detayında dengeli bir zarafet hissediliyor.
0.65 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 12.280 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
36.840 TL
36.840 TL
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