0.15 Karat Pırlanta ve Taşlı Kalpli Yüzük
Ürün Kodu : DR11737
Seçiniz
%0
40.104 TL
40.104 TL
PEŞİN FİYATINA 13.368 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.15 Karat Pırlanta ve Taşlı Kalpli Yüzük T10430
Rose Altın, 14 Ayar, 2,55 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.02 Karat
Renk: G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Siyah Pırlanta
Ağırlık: 0.13 Karat
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Romantik detayları modern bir estetikle buluşturan bu kalpli yüzük, duygulara zarif bir şekilde tercüman oluyor. Kalp formunu çevreleyen pırlanta ve taş detayları, ışığı her açıdan yakalayarak etkileyici bir görünüm oluşturuyor. Sevdiklerinize anlamlı bir hediye sunmak ya da kendinizi şımartmak için özel bir tercih oluyor. Sevginin en güzel hali, incelikle işlenmiş detaylarda yaşar.
0.15 Karat Pırlanta ve Taşlı Kalpli Yüzük
PEŞİN FİYATINA 13.368 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
40.104 TL
40.104 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DN64758
0.13 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Kalpli Kolye
%0
31.512 TL
31.512 TL
Ürün Kodu : DE05079
0.26 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Kalpli Küpe
%0
27.648 TL
27.648 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : DL04075
0.25 Karat Siyah Taşlı Kelepçe
%0
77.448 TL
77.448 TL