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0.15 Karat Pırlanta ve Taşlı Kalpli Yüzük

Ürün Kodu : DR11737
0.15 Karat Pırlanta ve Taşlı Kalpli Yüzük
0.13 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Kalpli Kolye
0.26 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Kalpli Küpe
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%0
40.104 TL
40.104 TL
PEŞİN FİYATINA 13.368 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri

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Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

0.15 Karat Pırlanta ve Taşlı Kalpli Yüzük T10430

Rose Altın, 14 Ayar, 2,55 gr

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.02 Karat
Renk: G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak


Taş: Siyah Pırlanta
Ağırlık: 0.13 Karat
Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Romantik detayları modern bir estetikle buluşturan bu kalpli yüzük, duygulara zarif bir şekilde tercüman oluyor. Kalp formunu çevreleyen pırlanta ve taş detayları, ışığı her açıdan yakalayarak etkileyici bir görünüm oluşturuyor. Sevdiklerinize anlamlı bir hediye sunmak ya da kendinizi şımartmak için özel bir tercih oluyor. Sevginin en güzel hali, incelikle işlenmiş detaylarda yaşar.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları
0.15 Karat Pırlanta ve Taşlı Kalpli Yüzük
PEŞİN FİYATINA 13.368 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
40.104 TL
40.104 TL
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ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
BAKIM <br> GARANTİSİ
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
ÖLÇÜ <br> GARANTİSİ
ÖLÇÜ
GARANTİSİ

Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
SERTİFİKA
ÜCRETSİZ SİGORTALI <br> GÖNDERİM
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Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM <br> & İADE
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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