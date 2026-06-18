0.15 Karat Pırlanta ve Taşlı Kalpli Yüzük T10430 Rose Altın, 14 Ayar, 2,55 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.02 Karat

Renk: G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Siyah Pırlanta

Ağırlık: 0.13 Karat

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Romantik detayları modern bir estetikle buluşturan bu kalpli yüzük, duygulara zarif bir şekilde tercüman oluyor. Kalp formunu çevreleyen pırlanta ve taş detayları, ışığı her açıdan yakalayarak etkileyici bir görünüm oluşturuyor. Sevdiklerinize anlamlı bir hediye sunmak ya da kendinizi şımartmak için özel bir tercih oluyor. Sevginin en güzel hali, incelikle işlenmiş detaylarda yaşar.