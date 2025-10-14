Altın Düğüm Bileklik T7448 Altın, 14 Ayar, 3,87 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Düğüm detaylarıyla tasarlanan bu altın bileklik, sonsuz bağlılık ve zarafeti simgeler. Hem günlük kullanıma hem de özel anlara uyum sağlayan şık ve anlamlı bir aksesuardır.