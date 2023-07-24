1.54 Karat Pırlanta Baget Kelepçe T3843 Beyaz Altın, 14 Ayar, 14.73 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.00 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.54 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizm ve zarif detayların mükemmel bir birleşimi olan pırlanta baget kelepçe, şıklığınızı tamamlayacak benzersiz bir aksesuardır. Bu özel tasarım, göz alıcı pırlanta taşlarıyla dikkat çekerken, sade ve zarif detaylarıyla da öne çıkar. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu eşsiz kelepçe tam size göre!