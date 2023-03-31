0.32 Karat Pırlanta Trend Küpe T2177 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.99 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.21 Karat

Renk : F-G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern ve şık tasarımıyla dikkat çeken bu küpeler, Pırlanta Trend Küpe. Her tarza uyum sağlayabilen bu özel tasarım küpeler, zarif bir görünüm sunar. Şıklığı ve zarafeti bir arada taşıyan bu küpeler, her anınıza değer katacak. Siz de bu eşsiz tasarımın sahibi olmak için hemen sipariş verin.