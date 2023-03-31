0.50 Karat Pırlanta Baget Yüzük T419 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.92 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.31 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegan ve yaratıcı tasarımıyla dikkat çeken pırlanta baget yüzük, şıklığınızı tamamlayacak mükemmel bir seçenek Kaliteli malzemelerle üretilen bu yüzük, zarafeti ve göz alıcı tasarımıyla herkesin ilgisini çekecek. Kendinizi özel hissetmek için ideal bir seçim olan bu yüzük, her anınıza değer katacak. Şimdi siz de stilinize zarif bir dokunuş yapmak için bu eşsiz pırlanta yüzüğü tercih edebilirsiniz.