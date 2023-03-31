1.76 Karat Pırlanta Safir Küpe T2273 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.97 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.28 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 1.48 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik uyumu ile tasarlanmış, zarif ve şık bir görünüme sahip olan Pırlanta Safir Küpe ile tarzınızı tamamlayın. Bu özel tasarım, zarafeti ve göz alıcı parlaklığıyla dikkatleri üzerinize çekecek. Kendinizi özel hissetmek ve her ortamda şıklığınızı konuşturmak için bu eşsiz küpeyi tercih edin.