Kartal Erkek Yüzük
Ürün Kodu : GR03805
%0
12.672 TL
12.672 TL
PEŞİN FİYATINA 4.224 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Kartal Erkek Yüzük T10457
Gümüş, 925 Ayar, 14.45 gr
Rose Altın, 8 Ayar, 2.42 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Özgürlüğün ve hakimiyetin sembolü olan kartal motifi, bu yüzüğe etkileyici bir karakter kazandırıyor. Detaylı işçiliğiyle dikkat çeken tasarım, güçlü ve kararlı bir duruşu yansıtıyor. Kendini ifade etmeyi seven erkekler için sıradanın ötesinde bir aksesuar deneyimi sunuyor. Yüksekten bakanlar her zaman farklı bir manzara görür.
Kartal Erkek Yüzük
PEŞİN FİYATINA 4.224 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
12.672 TL
12.672 TL
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