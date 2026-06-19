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Kartal Erkek Yüzük

Ürün Kodu : GR03805
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12.672 TL
12.672 TL
PEŞİN FİYATINA 4.224 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 15 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

Kartal Erkek Yüzük T10457

Gümüş, 925 Ayar, 14.45 gr

Rose Altın, 8 Ayar, 2.42 gr

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Özgürlüğün ve hakimiyetin sembolü olan kartal motifi, bu yüzüğe etkileyici bir karakter kazandırıyor. Detaylı işçiliğiyle dikkat çeken tasarım, güçlü ve kararlı bir duruşu yansıtıyor. Kendini ifade etmeyi seven erkekler için sıradanın ötesinde bir aksesuar deneyimi sunuyor. Yüksekten bakanlar her zaman farklı bir manzara görür.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları
Kartal Erkek Yüzük
PEŞİN FİYATINA 4.224 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
12.672 TL
12.672 TL
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
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Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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