Kartal Erkek Yüzük T10457 Gümüş, 925 Ayar, 14.45 gr

Rose Altın, 8 Ayar, 2.42 gr



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Özgürlüğün ve hakimiyetin sembolü olan kartal motifi, bu yüzüğe etkileyici bir karakter kazandırıyor. Detaylı işçiliğiyle dikkat çeken tasarım, güçlü ve kararlı bir duruşu yansıtıyor. Kendini ifade etmeyi seven erkekler için sıradanın ötesinde bir aksesuar deneyimi sunuyor. Yüksekten bakanlar her zaman farklı bir manzara görür.