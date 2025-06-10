Pırlanta tragus küpeler tarzınızda farklılık yaratacak kadar cesur ve özgün aksesuarları kullanmayı tercih eden kişilerin en çok tercih ettiği takılardır. Mükemmel görüntüsüyle görenleri cezbeden bu şık pırlanta mücevherler her kıyafetle de oldukça uyum sağlar. Lizay Pırlanta’nın yetenekli ve özgün tasarımcıları ile hazırlanan tragus küpeler pırlantanın eşsiz parıltısı ile tarzınızı gözler önüne sermeye yardımcı olur. İster pırlanta gibi değerli taşlar ister yıldız ya da ay gibi ufak modeller arayın, Lizay Pırlanta’nın sunduğu pırlanta tragus küpe seçeneklerinden en tarz ve şık modelleri dilediğiniz gibi bulabilirsiniz.

Pırlanta Tragus Küpe Nedir?

Tragus, yüzün sağ ve sol yanından kulak kanalına doğru uzanıp çıkıntı yapan küçük bir kıkırdak bölgesidir. Üçgen biçimindeki kıkırdak delindiğinde kaliteli ve hipoalerjenik malzemelerden üretilen tragus küpeler tercih etmeniz sağlık için de önemlidir. Lizay Pırlanta’dan tercih edeceğiniz pırlanta tragus küpeler iyileşme dönemi ve sonrasında piercing kullanımını kolay hale getirir. Mücevher modasına ayak uydurmanızı sağlayan Lizay Pırlanta’nın pırlanta tragus küpe modelleri sayesinde şıklığın keyfini çıkarabilirsiniz.

Pırlanta Tragus Küpe Modelleri Nelerdir?

Tragus pırlanta küpe modelleri, minimal tarzı sayesinde üst üste takabileceğiniz küpe setinin bir parçası olarak ideal bir seçim olabilir. Lizay Pırlanta’nın en değerli taşlardan biri olan pırlantayı incelikle işlemesi sonucu ortaya çıkan birçok çarpıcı tasarım, hem minimalist hem de gösterişli taşlardan hoşlananlara uygun geniş bir yelpazede sunulur. Tragus pırlanta küpeleri için en şık modellere göz atabilir, küpe koleksiyonunuzu büyütebilirsiniz. Pırlanta taşlardan oluşan tragus küpe modelleri dört seçenek ile karşınıza çıkar. Bunlar:

Pırlanta beş taşlı tragus küpe

Pırlanta çiçek tragus küpe

Pırlanta göz tragus küpe

Pırlanta yıldız tragus küpe

Pırlanta Beş Taşlı Tragus Küpe Modelleri

Beş taşlı tragus küpeler, en çok tercih edilen ve kullanışlı seçeneklerden biri olarak karşınıza çıkar. Beş taşlı tragus küpeler, bu hassas bölgede kullanımı kolaylaştırabilmek için döndürerek sabitlenen minik bir başlık görünümünde yapılmıştır. Bu tasarım, rahat bir şekilde kıkırdak küpelerini kullanabileceğinizi sağlar. Lizay Pırlanta’nın cilt dostu, zarif ve çekici ışıltıya sahip en popüler ayar beyaz altından yapılan beş taşlı tragus küpeler 0.03 karat pırlantadan meydana gelir ve 0.41 gram olarak karşınıza çıkar. Tarzınıza sofistike bir görünüm katarak kendinizi özel ve zarif hissetmenize yardımcı olan beş taşlı tragus küpeleri keşfedebilirsiniz.

Pırlanta Çiçek Tragus Küpe Modelleri

Çiçek şeklinde olan ve dört yaprağın buluşturarak tasarlanmış kıkırdak küpe modelleri, tragus bölgesine uyum sağlayan modellerdir. Lizay Pırlanta, şık ve minimal tasarım ile lüks pırlanta taşlarla süslenmiş mücevherler olarak karşınıza çıkar. Benzersiz şekil ve dokulardan meydana gelen çiçek kıkırdak küpeleri Helix, tragus, conch, 1. 2. ya da 3. lob yerleşimi için de oldukça uygun bir tasarıma sahiptir. 14 ayar beyaz altından yapılarak 0.07 karat pırlantaya sahiptir ve 0.53 gram olarak karşınıza çıkar. Zarif ve şık görünüm yakalamak için tercih etmek isteyeceğiniz modeller arasında yer alabilir.

Pırlanta Göz Tragus Küpe Modelleri

Göz şeklinde tasarlanan pırlanta göz tragus küpe modelleri, tarzınıza şıklık katmanın yanı sıra farklı görünümü ile dikkatleri üzerinize çekmenize yardımcı olur. Bu tasarım küpe 14 ayar beyaz altından yapılan 0.03 karat pırlanta taşa sahiptir ve 0.43 gram ağırlığındadır. Göz sembolünde tasarlanan küpeler kötü enerjilerinden korunmak için ve şans getirdiğine inanıldığı için de sıkça tercih edilen modeller arasında yer alır. Yuvarlak kesime sahip göz tragus küpesi, döndürülerek sabitlenen ek parçası ile tragus bölgesinde kolay bir şekilde kullanılabilir. Göz sembolünün dikkat çekiciliğinin yanı sıra değerli pırlantanın şıklığı ile tarzınızı yansıtabilirsiniz.

Pırlanta Yıldız Tragus Küpe Modelleri

Yıldız şeklindeki pırlanta taşlardan oluşan tragus küpe modelleri, en minimalist modellerden biri olarak karşınıza çıkabilir. 14 ayar altından yapılan ve 0.05 karat pırlantadan oluşan küpe 0.45 gram ağırlığındadır. Altı koldan birleştirilerek tasarlanmıştır. Minimal tasarımı tragus bölgesi dışında da kulağın diğer bölgelerinde de kullanıma uygundur. Döndürülerek sabitlenen ek parçası ile tragus bölgesinde kullanım kolaylığı sağlar. Tarzınızı yansıtacak olan yıldız tragus küpe ile girdiğiniz her ortamda göz kamaştırabilirsiniz.

Pırlanta Tragus Küpe

Tragus küpe, pırlantayı seven her koleksiyonerin en yenilikçi ve çekici mücevherlerden biri olarak çok yönlü şıklık ve zerafet sunar. Seçeceğiniz pırlanta taşlı tragus küpeleri Lizay Pırlanta’nın baget koleksiyonundaki bileklik, kolye ya da yüzükleri ile birleştirerek takı koleksiyonunuza kişisel bir tarz katabilirsiniz. Mücevher trendine uyum sağlamak için daha fazla pırlanta kıkırdak küpelerini tercih etmek yaratıcı ve farklı bir seçim olabilir. Lizay Pırlanta, kişisel mücevher koleksiyonunuzu bir üst seviyeye taşımak için birçok tarza hitap eden zarif ve şık pırlanta tragus küpe seçeneği sunar. Siz de mücevher tarzını ve kişiliğinizi en doğru şekilde yansıtan birbirinden şık pırlanta tragus küpeleri Lizay Pırlanta’nın özel fiyat seçenekleri ile dilediğiniz gibi sipariş edebilirsiniz.