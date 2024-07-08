0.66 Karat Pırlanta Baget Kolye T5050 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.20 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.24 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.42 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şık ve sade tasarımıyla dikkat çeken bu parça, zarafetin en modern halini temsil eder. Taş detaylarının incelikle yerleştirildiği bu tasarım, her kullanımda etkileyici bir görünüm sunar. Günlük stilinizi kusursuz bir ışıltıyla tamamlamak için idealdir.