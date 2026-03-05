0.21 Karat Pırlanta Trend Kolye T9571 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.46 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,21 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Klasik ve modernin dengeli dansını yansıtan bu tasarım, pırlantanın geometrik formlarla buluştuğu zarif bir bütünlük sunuyor. Beyaz altının temiz hatları, taşların ışıltısını ön plana çıkararak boynunuzda sofistike bir imza oluşturuyor. Sevdiklerinize verebileceğiniz en anlamlı ve değerli hediyelerden biri.