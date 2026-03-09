8.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik T9641 Beyaz Altın, 14 Ayar, 11.37 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 8.00 Karat

Renk: G-H

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlantanın görkemini zirveye taşıyan bu su yolu bileklik, maksimum parıltı ve maximalist bir zarafet vaat ediyor. Beyaz altının asil dokunuşuyla bütünleşen yoğun ışıltı, her harekette göz kamaştıran bir yansıma yaratıyor. En özel davetlerin başrolü olmaya aday, ustalığın ve ihtişamın başyapıtı.