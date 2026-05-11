Altın Göz Şahmeran T10041 Altın, 14 Ayar, 2,43 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Koruyucu anlamıyla öne çıkan göz motifi, bu şık şahmeranda zarafetle yeniden yorumlanıyor. İnce işçiliği ve dikkat çekici tasarımı sayesinde günlük kombinlerden özel davetlere kadar her stile uyum sağlar. Anlam ve estetiği bir arada taşımak isteyenler için etkileyici bir seçimdir.