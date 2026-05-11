Altın Göz Şahmeran
Ürün Kodu : SM02596
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23.800 TL
23.800 TL
PEŞİN FİYATINA 7.933 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Göz Şahmeran T10041
Altın, 14 Ayar, 2,43 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Koruyucu anlamıyla öne çıkan göz motifi, bu şık şahmeranda zarafetle yeniden yorumlanıyor. İnce işçiliği ve dikkat çekici tasarımı sayesinde günlük kombinlerden özel davetlere kadar her stile uyum sağlar. Anlam ve estetiği bir arada taşımak isteyenler için etkileyici bir seçimdir.
Altın Göz Şahmeran Sıkça Sorulan Sorular
1-Şahmerank hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.43 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Günlük kullanıma uygun mudur?
3-Altın Göz Şahmeran, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır. 14 ayar rose altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
4- Şahmeran bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın bileklikları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5-Altın Göz Şahmeran, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Doğum günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Göz Şahmeran
PEŞİN FİYATINA 7.933 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
23.800 TL
23.800 TL
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