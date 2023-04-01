Altın Nazar Boncuklu Çocuk Künye T3569

Altın Nazar Boncuklu Çocuk Künye
Ürün Kodu : K007501
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35.088 TL
35.088 TL
PEŞİN FİYATINA 11.696 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Nazar Boncuklu Çocuk Künye T3569Altın, 14 Ayar, 2.60 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Altın nazar boncuklu çocuk künye, zarafet ve sadelik anlayışını bir araya getiriyor. Şık tasarımı ve altın detaylarıyla dikkat çeken bu künye, çocuğunuzun güvenliği için de önemli bir koruma sağlıyor. Sade ve şık bir görünüme sahip olan bu künye, çocuğunuzun tarzını tamamlarken aynı zamanda onun enerjisini ve neşesini yansıtıyor. Altın nazar boncuklu çocuk künye ile çocuğunuzun güvenliğini sağlarken ona zarif ve sade bir görünüm kazandırabilirsiniz.
Altın Nazar Boncuklu Çocuk Künye Sıkça Sorulan Sorular
1- Hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.60 gram olan ürün, özel üretim olduğundan ±%10 tolerans bulunur.
2- Bakımı nasıl yapılmalıdır?
2- 14 ayar sarı altın ürünleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir.
3- Hediye olarak uygun mudur?
3- Tüm ürünlerimiz özel hediye kutusunda sunulmaktadır. Özel günlerde sevdiklerinize güzel bir sürpriz yapabilirsiniz.
4- İade ve değişim koşulları nelerdir?
4- Özel üretim ürünlerde iade ve değişim için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
5- Ürünün garantisi var mıdır?
5- 14 ayar altın ürünlerimiz Türk Standartlarına uygun üretilmekte olup ömür boyu bakım garantisi verilmektedir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Nazar Boncuklu Çocuk Künye
PEŞİN FİYATINA 11.696 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
35.088 TL
35.088 TL
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