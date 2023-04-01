Altın Nazar Boncuklu Çocuk Künye T3569 Altın, 14 Ayar, 2.60 gr



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Altın nazar boncuklu çocuk künye, zarafet ve sadelik anlayışını bir araya getiriyor. Şık tasarımı ve altın detaylarıyla dikkat çeken bu künye, çocuğunuzun güvenliği için de önemli bir koruma sağlıyor. Sade ve şık bir görünüme sahip olan bu künye, çocuğunuzun tarzını tamamlarken aynı zamanda onun enerjisini ve neşesini yansıtıyor. Altın nazar boncuklu çocuk künye ile çocuğunuzun güvenliğini sağlarken ona zarif ve sade bir görünüm kazandırabilirsiniz.