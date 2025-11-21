Altın Desenli Kolye
Ürün Kodu : N168840
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21.692 TL
21.692 TL
PEŞİN FİYATINA 7.231 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Desenli Kolye T9323
Altın, 14 Ayar, 2.22 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Desenli Kolye, klasik ve modern çizgileri ustaca harmanlıyor. İnce işçilikle şekillenen desenler, stilinize artistik bir dokunuş katarken, her kombinize sofistike bir ışıltı getiriyor.
Altın Desenli Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.22 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Sarı altın trende nasıl geri döndü?
2- Sarı altın 2000'lerin başından 2010'lara kadar beyaz altının gölgesinde kaldı; ancak 2018'den itibaren 'vintage-modern' estetiğin yükselişiyle güçlü biçimde geri döndü. 'Quiet luxury' ve bohem stil tutkunları sarı altını yeniden kucakladı. Sıcak tonu ve zamansız karakteri, klasik ve cesur kombinlere eşit uyum sağlamasını mümkün kılıyor..
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Desenli Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Altın fiyatları arttığında kolyeın ham değeri de yükseliyor mu?
5- Gram altın fiyatı arttığında 2.22 gramlık kolyeın içerdiği altının değeri aynı oranda yükselir. Ancak takılar işçilik bedeli içerdiğinden külçe altın gibi likit bir yatırım değildir. Uzun vadede değer koruma açısından güçlüdür, kısa vadeli alım-satım için ise uygun değildir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Desenli Kolye
PEŞİN FİYATINA 7.231 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
21.692 TL
21.692 TL
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