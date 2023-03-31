0.30 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük T3398 Altın, 14 Ayar, 2.07 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.30 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik ve zarif bir ifadeyle tasarlanan pırlanta oval yüzük, her kadının hayalindeki mücevherdir. Bu şık yüzük, zarafetiyle her anınıza değer katarken, estetik detaylarıyla da göz kamaştırır. Siz de bu benzersiz pırlanta yüzüğü tercih ederek, tarzınızı ve zarafetinizi ön plana çıkarabilirsiniz.