0.57 Karat Pırlanta Safir Yüzük T5077 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.45 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.47 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işıltılı dokusuyla öne çıkan bu tasarım, klasik şıklığın modern yorumu olarak stilinize güçlü bir karakter katar. Dengeli formu ve zarif yapısıyla her kombinde tamamlayıcı bir etki yaratır. Kendine özgü duruşuyla fark edilmek isteyenler için birebir.