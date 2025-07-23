1.62 Karat Pırlanta Yakut Kolye T5833 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.55 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.59 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 1.03 Karat

Kesim : Oval



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yakutun tutkulu kırmızısını boynunuzda taşıyan bu kolye, aşkı ve zarafeti simgeler. İncelikli tasarımıyla ışıldayan taşlar, hem özel günlerde anlamlı bir armağan hem de günlük kullanımda zarif bir tamamlayıcıdır.