0.43 Karat Pırlanta Baget Yüzük T455 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.80 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.26 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak





Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik ifadenin sırrını taşıyan pırlanta baget yüzükleri keşfedin. Bu zarif ve şık yüzük, herhangi bir görünümü tamamlayacak ve size benzersiz bir tarz katacaktır. Sadece bir mücevher değil, aynı zamanda estetik bir ifade olan bu yüzük, sizin tarzınızı yansıtacak ve sizi özel hissettirecektir.