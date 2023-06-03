1.07 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük T3715 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.18 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.07 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay markasının eşsiz tasarımları arasında yer alan Pırlanta Tamtur Yüzük, şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor. Bu yüzük, Lizay'ın kalitesini ve özgün tasarımlarını yansıtıyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza değer katmak için bu muhteşem yüzüğü tercih edebilirsiniz.